”Granskende pige” vender hjem til Husum

”Granskende pige” da hun i 2008 stadig havde sin plads i Husum Bypark. Nu kommer hun tilbage og får en mere central placering. Foto: ef

Som en nytårsgave til bydelen, besluttede politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus på sit sidste møde, inden et nyt udvalg nedsættes, at skulpturen ”Granskende pige” skal vende tilbage til den park, der nu betegnes Husum Bypark.

Af Erik Fisker

Det var først efter at borgerrepræsentant Jakob Hougaard hørte om det lokale ønske om at få skulpturen tilbage, hvor hun rettelig hører til, at der kom skred i sagen – uagtet forvaltningen ikke umiddelbart var indstillet på en flytning af skulpturen, der blev opsat i parken i 1934 på hjørnet af Korsager Allé og Frederikssundsvej.

Skulpturen er lavet i bronze af Anders J. Bundgaard og forestiller en knælende nøgen pige, der er stærkt optaget af at læse en runesten. Pigen opfattes som et billede på det modtagelige barn, der i sin tørst efter viden helt glemmer verden omkring sig.

I forbindelse med en omlægning af Husum Bypark i 2008 besluttede forvaltningen at flytte ”Granskende pige” fra Husum til Møllegade på Nørrebro. Forvaltningen fandt ikke, at der i den omlagte park var plads til skulpturen!

En række lokale borgere fra Husum udtrykte med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsket om at flytte skulpturen tilbage til Husum Bypark med den begrundelse, at den hører hjemme i Husum og har en vis lokalhistorisk betydning. Endvidere blev der peget på, at der er meget lidt kunst i det offentlige rum i Husum.

Flytningen af skulpturen forventes at finde sted i løbet af det tidlige forår, og forvaltningen har oplyst, at man er enig med Lokaludvalget i, at der mangler skulpturer i Brønshøj-Husum samt der i fremtiden vil blive sat fokus på en øget bestand af skulpturer i bl.a. Husum.