Håndbold er tilbage i København

Elever fra Korsager Skole modtager medaljer overrakt af Pia Allerslev og Bo Spellerberg. Foto: Presse

Der blev hujet og jublet, da 2., 3., og 4. klasser kæmpede om vinderpokalen til skolehåndboldstævne i Bellahøjhallen den 5. december

Af Erik Fisker

”Jaaaa!” Der var ingen tvivl om, at børnene fra 3. klasse på Korsager Skole i Brønshøj var glade for at kunne tage vinderpokalen med hjem efter dagens håndboldturnering. Tirsdag den 5. december kæmpede de om en topplacering mod andre hold fra københavnske skoler.

Turneringen er en del af projektet ’Håndbolden tilbage til København’, som er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Dansk Håndbold Forbund (DHF). Projektet startede i 2014 med et mål om at få flere børn til at spille håndbold og melde sig ind i de københavnske foreninger.

I år har 22 skoler deltaget i de indledende runder og finalestævnet. Siden projektet startede i 2014 har de københavnske håndboldklubber oplevet en fremgang på 10,5 procent i nye medlemmer, og projektet er blevet forlænget med tre år.

Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev var med til turneringen og udtrykte sin begejstring for projektet. – Det er en fornøjelse, at se så mange glade børn og unge mennesker. Jeg håber, I har haft en god dag med en masse sjove oplevelser, og jeg håber, at I her bagefter vil have lyst til at spille endnu mere håndbold i foreningerne, sagde Pia Allerslev i sin tale.

Sammen med håndboldstjernen Bo Spellerberg hang hun medaljerne om halsen på børnene og overrakte pokaler til vinderholdene fra de forskellige klassetrin.

Lokale vindere

Drenge 2. klasse: Husum Skole

Piger 3. klasse: Bellahøj Skole

Mix 3. klasse: Korsager Skole