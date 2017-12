Som noget nyt kan man nu komme og lytte til højtlæsning for voksne på Husum Bibliotek

Af Erik Fisker

To bibliotekarer fra Husum Bibliotek skiftes til at læse højt af deres yndlingsbøger eller gode bøger valgt ud fra et særligt tema.

Første gang er fredag den 22. december, kl. 16-17 på 1. sal i Husum Bibliotek. Denne gang vil bibliotekaren Rasmus Riiskjær læse højt fra en af sine yndlingsbøger. Der bliver mulighed for at lade julestressen fordufte for en stund og lytte til bibliotekarens højtlæsning. Det er gratis og åbent for alle.

Næste gang med højtlæsning på Husum Bibliotek finder sted den 16. januar, kl. 11 i bibliotekets stuelokale. – Er du nysgerrig efter at vide mere, så er du altid velkommen til at snakke med bibliotekets personale i vores betjente åbningstid, siger Rasmus Riiskjær.



De to bibliotekarer, Susanne og Rasmus, fra Husum Bibliotek skiftes til at læse højt på biblioteket. Foto: Tove Geisborg.