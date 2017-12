Hvepsene skal på langfart

Når det i efteråret indimellem lykkedes at score, kunne det godt bringe smilene frem blandt Brønshøjs spillere. Her er der glæde over en scoring mod B 93. Foto: Christian Ove Carlsson

Til foråret er der kun to københavnske lokalopgør for Brønshøj. Det er mod HIK, ellers er der mange kampe vest for Storebælt

Af Jan Løfberg