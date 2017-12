Foto: ef

Af Erik Fisker

Københavns Kommune har store og omfattende planer for et meget stor kommunalt ejet areal i bydelen. Hvis planerne realiseres, betyder det nedrivning af en lang række bygninger samt opførelse af en relativ tæt bebyggelse med både boliger og institutioner. Et forslag til lokalplan forventes forelagt politikerne i det nye år.

Hvor har nissen stillet sig ved indkørselen til området?

a) Ved EnergiCenter Voldparken

b) Ved Bystævneparken

c) Ved Husum Vænge

Mail på kon@bha.dk eller skriv til Brønshøj-Husum Avis, Søborg Hovedgade 79, 2860 Søborg, så svaret er avisen i hænde senest den 8. december, kl. 8. Mrk. svaret ”Hvor er nissen?”. Du kan også aflevere dit svar i postkassen hos KC Møbler og BENT. Husk at skrive løsning, navn, adresse og hvor du ønsker gavekort til.

Der trækkes lod om et gavekort på 300 kr. og et gavekort på 200 kr. til en af avisens annoncører.