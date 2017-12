Idrætsprisen

Brønshøj Boldklub og Boldklubben Union har indstillet:

Af Jan Løfberg

Brønshøj Boldklub har indstillet:

Vores årgang 2003 (U15) har været igennem en fem år lang proces, som er kulmineret i år, hvor holdet har nået to vigtige milepæle. Den første milepæl var sejren i den bedste række i København, Mesterrækken. Denne blev vundet uden at tabe én eneste kamp. Den anden milepæl er at truppen nu er nået op på 32 spillere, så vi i foråret kan tilmelde to 11 mandshold.

For fem år siden manglede holdet en træner og heldigvis var der en storebror til en af spillerne, der tilbød sin hjælp. Ali Mohammed har været træner siden da. Med i trænerstaben er også Moisés Vestergaard og Mohammed Tarek. På daværende tidspunkt lå holdet i U11 C-rækken og manglede spillere til at kunne mønstre et 8-mandshold. Via en ihærdig træningsindsats hævede spillerne deres niveau og flere spillere kom til. Godt to år efter debuterede holdet i mesterrækken og endte som nr. 6.

I starten af året måtte holdet afgive et par af de dygtige spillere, bla. holdets topscorer, til Lyngby og Farum. Trods dette, formåede holdet alligevel at vinde rækken. For at skabe de bedste rammer for holdet er der både lavet sociale og sportslige tiltag.

Eksempelvis påbegyndte holdet, sammen med de resterende ungdomshold i Brønshøj Boldklub, en ekstra ugentlig træning med fokus på at udvikle spillernes tekniske niveau. Spillernes har med deres indsats vist at de har stor lyst til at udvikle sig og tilegne sig nye færdigheder. Det sociale er vigtigt for holdet og det bliver bla. dyrket gennem fællesspisninger og FIFA-turneringer.

Årgangen rummer stor sportslig bredde, hvor 1. holdet har spillet i Mesterrækken, har 2. holdet deltaget i rækken for 7-mandshold. Holdet er desuden et af de mest mangfoldige hold i Danmark, for spillerne på holdet har bagrund i ikke mindre end 17 forskellige lande.

Ud over de 17 lande kommer spillerne fra mange forskellige bydele i Storkøbenhavn.

Boldklubben Union har indstillet:

Vores årgang 2003 (U15) har i løbet ad det seneste halvandet år, gennemgået en større omvæltning.

Årgangen er gået fra at være på randen af lukning, til at være en af de mest succesfuld årgange i området.

Der er løbende kommet nye kræfter til, som har betydet, at årgangens medlemstal er eksploderet fra fjorten drenge til hele 40 aktive drenge.

En voksende trup har betydet et større behov for frivillige. Her blev flere af klubbens ældste ungdomspillere hentet ind som trænere, så de kunne give drengene større udfordringer og motivere dem på den både sportslige og sociale side. På lidt under to år har årgangen, sikret sig ikke mindre end hele ni oprykninger, og det kulminerede med, at førsteholdet vandt deres efterårsturnering og rykkede i mesterrækken, hvor det går løs til foråret.

Udover det sportslige har hele årgangen været på utallige sociale ture og bla. en tur til Holland for at deltage i en turnering.

Det er på denne baggrund at Boldklubben Unions årgang 2003 indstilles til årets idrætspris i Brønshøj-Husum.