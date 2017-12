Ikke helt tilfreds

Christian Ove Carlsson har fortalt Brønshøj-Husum Avis’ læsere om sin kamp for at blive fit. Her ses han sammen med sin træner Julie Carl under Frost Cup’en i Herlev i søndags. Foto: Christian Ove Carlsson

Brønshøj-Husums Avis’ fotograf Christian Ove Carlsson beretter her om Frost Cup’en

Af Dorthe Brandborg

2. afdeling af Frostcup blev ikke den helt store personlige succes. Efter en uges sygdom og liggende i sengen, var det måske ikke det klogeste at tage afsted, når kroppen helt afgjort bad om hvile. Jeg havde da også indstillet mig på, at jeg ikke skulle løbe. I sidste øjeblik besluttede jeg mig så alligevel for, at vi skulle afsted og børnene blev i smidt i bilen og afleveret til pasning 20 minutter før, at løbet blev sat i gang. Mit liv i en nøddeskal!

Vi ankom i samme øjeblik som løbet blev sat i gang, men skulle først have parkeret og have vores startnumre udleveret. Vi kom afsted og kun 5 minutter senere end alle andre, men afsted kom vi. Tempoet blev sat alt for højt fra start for at indhente de bageste, men der gik ikke mere end et par minutter, før vi fik kontakt og kunne sætte tempoet ned.

Resten af løbet var en lang kamp, for min krop havde bare ikke lyst til at samarbejde. Vi kom dog igennem i nogenlunde anstændig tid og efter 5-10 minutters utilpashed og vejrtrækningsproblemer efter løbet, kom humøret tilbage.

Nu håber jeg så bare at jeg snart kommer ind i en ordentlig rytme, både med løb, styrketræning og ikke mindst kalorieindtagelse.