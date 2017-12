Ingen skøjteløb på Genforeningspladsen – endnu

Et billede fra 2016, hvor teknikken fungerede, og man kunne nyde skøjtelivets glæder. Foto: Kaj Bonne

Tekniske problemer med frysningen af skøjtebanen på Genforeningspladsen. Det virker ikke efter hensigten

Af Erik Fisker

Et helt nyt anlæg til at fryse isen på den store skøjtebane på Genforeningspladsen blev installeret tidligere i år, men anlægget driller på grund af en ny og hidtil ikke-afprøvet teknolog. Samtidig er vejret relativt mildt.

Skøjtebanen på Genforeningspladsen skulle have været åbnet den 1. december, men i skrivende stund er der fortsat ikke mulighed for at skøjte på den 400 meter lange rundløbsbane, og der foreligger ikke oplysninger om, hvornår det kan forventes, at isen er klar til skøjteløb.

Københavns Kommune er i løbende dialog med leverandøren og har hentet en ekstern ekspert ind med særlig viden om etablering og drift af isbaner. Derudover skal der foretages yderligere undersøgelser af årsagen til problemerne med indfrysningen af banen, skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

– Det nye idrætsanlæg på Genforeningspladsen er drønsmart. I jorden under kunstgræsbanen er der gravet permanente køleelementer ned, som gør det nemmere, hurtigere og billigere at etablere skøjtebanen om vinteren – og det giver samtidig københavnerne mulighed for at spille fodbold og løbe på skøjter i en længere periode end i dag, sagde kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, da han indviede det nye anlæg i maj i år.

Helt så nemt, hurtigt og billigt blev det så ikke.

– Vi er ærgerlige over, at skøjtebanen ikke kan bruges af københavnerne som planlagt, og at det nye anlæg på Genforeningspladsen dermed ikke benyttes fuldt ud på nuværende tidspunkt, siger Mads Kamp Hansen, fritidschef i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Der arbejdes fortsat på at få skøjtebanen i drift i sæsonen 2017/2018.