Julegavehjælp på Nørre G

KFS (Kristligt Forbund For Studerende) har sat gang i et initiativ for elever på Nørre G, som vil være med til at give andre en god jul. Det handler konkret om at skaffe julegaver til børn i udsatte familier

Af Dorthe Brandborg

I foyeren på Nørre G står der et juletræ, hvis ene formål er at samle penge ind til, at børn kan få en god jul.

Rent praktisk foregår det således, at man tager et af de hjerteformede gavemærker fra juletræet og køber en julegave til ca. kr. 150,- til det barn, der er nævnt på mærket – f.eks. “Dreng, 7 år”, pakker den ind og hænger gavemærket på den.

Via Regen Kirke på Nørrebro bliver gaven afleveret til et lille barn, der har brug for den.

Som initiativtagerne i Nørre G KFS siger: ” Mens vi i december bager julesmåkager, går på juleshopping og spiser vulgære mængder af klementiner, er der hvert år massevis mennesker, der ikke har de samme økonomiske muligheder for at fejre julen. I KFS vil vi gerne være med til at give disse mennesker en god jul alligevel. Særligt vil vi gerne hjælpe de børn, der er påvirket af dette, da vi tror på, at de særligt har brug for denne hjælp. Men vi har brug for DIN hjælp!”

Vær med til at sprede noget glæde her i juletiden. Tag en ven med under armen eller gå sammen klassevis, og find et hjerte på juletræet! Se mere på KFS’ Facebook begivenhed, hvor I kan få opdateringer og informationer: https://www.facebook.com/events/156020748481288/