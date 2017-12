København vinder international klimapris

København var blandt vinderne, da C40 Cities Award tirsdag blev uddelt i Chicago med overværelse af USA’s tidligere præsident, Barack Obama. Københavns Kommune modtager klimaprisen for sit omfattende arbejde med strategisk energiovervågning, energistyring og energirenovering i kommunens ejendomme. – København skal gå forrest med grønne løsninger, som inspirerer andre storbyer. Derfor er jeg virkelig stolt over, […]

Af Erik Fisker

København var blandt vinderne, da C40 Cities Award tirsdag blev uddelt i Chicago med overværelse af USA’s tidligere præsident, Barack Obama.

Københavns Kommune modtager klimaprisen for sit omfattende arbejde med strategisk energiovervågning, energistyring og energirenovering i kommunens ejendomme. – København skal gå forrest med grønne løsninger, som inspirerer andre storbyer. Derfor er jeg virkelig stolt over, at København nu for tredje gang vinder C40s prestigefyldte klimapris – denne gang for vores indsats med at gøre vores bygninger mere energieffektive og klimavenlige. Det er stort, siger overborgmester Frank Jensen.