Lederpris til Husum-formand

John Ø - Johnny Erik Nielsen - er Husums altomfavnende formand. Foto: Christian Ove Carlsson.

Johnny Erik Nielsen modtager i morgen Brønshøj-Husum forenedes Sportsklubbers lederpris

Af Jan Løfberg

2017 har været et stort år for Husum Boldklub. Det samme har det for boldklubbens formand Johnny Erik Nielsen – eller John Ø, som han populært kaldes på Nordrupvej.

I morgen aften bliver Johnny Erik Nielsen fortjent hædret med lederprisen i Grøndal Multicenter, når Brønshøj-Husum forenede Sportsklubber uddeler lederprisen for 2017. Det har priskomiteen allerede besluttet.

Johnny Erik Nielsen har i mange år stået i spidsen for Husum Boldklub, der har markeret sig som en af Københavns stærke fodboldklubber. Klubben er kendt for et stærkt social sammenhold, kammeratskab og hjælpsomhed. Det er dyder, som Husums markante formand er en standhaftig fortaler for.

I løbet af året besluttede Københavns Kommune, at Husum Boldklub skal have et nyt – og tiltrængt – klubhus. At det endelig sker er blandt andre Johnny Erik Nielsens fortjeneste. På den sportslige front går det også godt med 1. holdet, der fører serie 1, 2. holdet, der imponerende nok er på sportslig omgangshøjde med 1. holdet, og så har klubbens ungdomshold også leveret iøjnefaldende resultater.

Ved prisuddelingen i Grøndal Multicenter vil årets anden pris – idrætsprisen – også blive uddelt.