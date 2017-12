Mangfoldig by? Nødråb til Frank Jensen

Mangfoldig by? Nødråb til Frank Jensen

Af Svend Guttormsen, Bakkevej 24, 2400 Kbh. NV.

På Bellahøj har vi med glæde bemærket overborgmester Frank Jensens valgløfter om ’mindre Distortion’ i Københavns gader.

Ikke fordi vi selv er berørt at dette støjhelvede, der hvert år terroriserer bydel efter bydel. Men fordi vi døjer med et endnu værre arrangement, motorløbet Copenhagen Historic Grandprix, der over 10 dage støjer, forurener og afspærrer al tilkørsel til vores kvarter.

Vi bor blot 5 meter fra selve løbsbanen.

Støjmålinger fra løbet af Det Økologiske Råd viser peak på over 120 dB. Kommunens egne tal viser et gennemsnit på 95 dB. To dage i træk, 8 timer hver dag. Konstant. Det er et helvede.

Enhver med forstand på støj ved, at dette niveau er ekstremt højt. Vi har en hospitalslæge i bebyggelsen, der hvert år må fraflytte sit hus for at kunne passe sit arbejde som nattevagt. Søvn kan hun ikke få i sit eget hjem.

Partikelmåling fra Det Økologiske Råd viser 5 gange niveauet på HC Ørsteds Boulevard i myldretid. Vi har asmatiske børn, som hvert år må sendes til familien på Bornholm. De kan ikke opholde sig i haven uden at få vejrtrækningsproblemer.

Arrangørerne af løbet er selvfølgelig ligeglade. Embedsmændene i forvaltningen er tilsyneladende også ligeglade. Flere års dialog er stort set nytteløs. Vores eneste håb er nu, at politikerne ikke forlænger løbet efter 2018. De fem år vi har haft er nok.

Så er det et held vi har Frank Jensen, der naturligvis(?) lever op til sit valgløfte om mindre unødig støj i Københavns gader.

For motorløbet Copenhagen Historic Grandprix er helt unødvendigt. Det har ingen lokalhistorisk forankring. Det bidrager med intet godt til kvarteret. Tværtimod. Alligevel støtter kommunen løbet med 500.000 kr. årligt. Helt uforståeligt, da løbet i sig selv er en pengemaskine.

Hvert år må vores elskede campingplads på Bellahøj Bakke lukke ned i 14 dage pga. løbet. Vores egen bebyggelse ligger øde hen. Alle der har mulighed for at komme væk flygter. I sommerhus. På landet. Eller blot til en anden by, hvor politikerne tænker på borgernes helbred. Det gør man ikke i København.

Politikerne har besluttet at byen skal være mangfoldig, og derfor skal vi have motorløb i vores baghave. Men nok er nok.

Frank Jensen, dette er et nødråb:

Gør os den tjeneste at lev op til dine valgløfter. Skift motorløb ud med cykelløb. Eller med el-biler. Noget med fremtid i.

Ellers går vores stemmer nok til Alternativet, Enhedslisten og andre, der tager borgernes helbred rigtigt alvorligt.