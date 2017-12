Mathias Tesfaye på Nørre G

Mathias Tesfaye på besøg i en samfundsfagsklasse på Nørre G. Foto: Privat

I sidste uge havde Nørre G besøg af folketingsmedlem Mathias Tesfaye til en diskussion om gymnasiefordeling og uddannelsesvalg

Af Erik Fisker

Folketingsmedlem Mathias Tesfaye tilbragte et modul med to samfundsfagsklasser, hvor de havde en god debat om problematikker ved unges valg af uddannelse og uddannelsessted. Først på programmet var, hvordan fordeling til gymnasier er medvirkende til den øgede tendens til segregering i samfundet, og derefter handlede det om unges valg af uddannelse, som kan være med til at skabe akademikerarbejdsløshed og mangel på faglærte.

I løbet af formiddagens besøg på gymnasiet talte han desuden med både ledelsen og med lærerne og kom på den måde hele vejen rundt om emnet fra forskellige vinkler.

Mathias Tesfaye, der er uddannet murer, er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Han er bl.a. erhvervsuddannelsesordfører og medlem af Beskæftigelsesudvalget og Undervisningsudvalget. Socialdemokratiet har stillet et forslag om ændring af fordelingskriterierne ved gymnasievalg, som vil blive behandlet i Folketinget efter nytår.