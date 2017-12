Møde i Lokaludvalget

Næste møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdes torsdag den 14. december, kl. 17 i EnergiCenter Voldparken.

Af Erik Fisker

Mødet indledes som sædvanligt med ”Tilhørernes punkt”, hvor alle kan komme med korte indlæg eller stille korte spørgsmål til Lokaludvalget. På mødet skal blandt andet behandles 11 ansøgninger om økonomisk støtte til lokale aktiviteter samt forslag til Lokaludvalgets arbejdsplan og budget for 2018 og et forslag om afholdelse af et borgermøde om forurening fra brændeovne. Det forventes, at Lokaludvalget i 2018 kan råde over en pulje på næsten 1,7 mio. kr. i 2017 til lokale aktiviteter.