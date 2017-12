Christians forvandling

Af Dorthe Brandborg

Det har været en forfærdelig møguge for Christian Ove Carlsson og hans “ildebefindende” ved sidste uges Frostcup havde da også en naturlig forklaring.

-Jeg måtte strække våben og bestille en tid hos lægen. Som de fleste allerede havde fortalt mig, er det en dårlig ide at løbe, hvis man har feber og er syg, og min læge var ikke længe om at følge trop. Hun konstaterede, at jeg havde lungebetændelse og jeg fik besked på at gå hjem og slappe af og ikke overanstrenge mig. Nu står den så på penicillin i en uges tid. Det har så betydet, at for 2. uge i streg har jeg ikke fået trænet og det er vildt frustrerende, og jeg begynder at blive nervøs for, om jeg kommer i de omdrejninger, jeg havde sat næsen op efter, fortæller Christian, der også har problemer med at følge diætistens kostanvisninger.

-Det er ikke nemt, når man har ondt af sig selv. Der er meget, som der skal arbejdes intenst på, hvis projektet skal lykkedes. Det kribler i kroppen for at komme lidt i gang igen, men der skal ikke megen aktivitet, for at jeg hoster og hiver efter vejret. Jeg har læst mig frem til, at der godt kan flere uger før, at man er klar til at løbe igen, men den snak må jeg nok hellere lige vende med min løbecoach Julie Carl, fortæller Christian.