Mønsterbryder med klare mål

Philips største dødløft er på 282 kilo og bedste squat 220 kilo. Foto: Privat

21-årige Philip Kuninski har altid fået at vide, at han er for tynd og splejset. Det er der nok ingen, der kan påstå, at han er i dag.

Af Dorthe Brandborg

Planen er at være blandt de 10 stærkeste mænd i verden. Det mål satte Philip Kuninisk sig allerede, da han som 14 årig fandt ud af, at hans fremtid ikke lå på fodboldbanen.

– Da jeg var barn, var jeg lille og tynd og på fodboldholdet blev jeg ofte prikket til på grund af min størrelse. Mine forældre stammer fra Polen og der er ”stærkmand konkurrencer” en stor sport. Jeg så Marius Pudzianowski på tv. Han har vundet verdensmesterskabet fem gange og blev hurtigt mit forbillede, fortæller Philip, der som 14-årig vejede 50 kg og som 16 årig sagde vægten 80 kilo.

Tilbudt at sælge hash

Philip Kuninski er født og opvokset i Tingbjerg. Han kunne sagtens have været endt som en rod, men med hårdt slid og store drømme har han haft fokus på at ville noget med sit liv. Han er godt på vej til at blive Danmarks stærkeste mand.

-Jeg har ikke oplevet de dårlige ting ved at bo i Tingbjerg, men jeg har heller aldrig gået i skole derude. Jeg har nok også altid været god til at sige fra, for jeg er da blevet spurgt, om jeg ville sælge hash, indrømmer Philip, der er sikker på, at livet nok havde formet ham anderledes, hvis ikke han var gået på Sankt Ansgar Skole og Niels Steensens Gymnasium.

Mange penge på mad

De sidste tre år har han været Sjællands stærkeste mand, men i år glippede det – noget som ærgrer ham enormt.

– Jeg havde nok taget foden af speederen og derfor gik det galt. Det skal man aldrig gøre, fastslår Philip, der i dag vejer 97 kilo, men har planer om sætte kampvægten på 140 kilo. Han er stadigvæk langt fra at være den største ”stærkmand”, men han er til hver en tid klar til at give modstanderne en røvfuld på styrken.

Det er en livsstil at være ”stærk mand” og det kræver fuld dedikation. Philip træner 5 gange om ugen samtidig med at han læser HF og passer et job på en tankstation.

-Jeg spiser meget og får mange kalorier. Modsat body building gør det ikke så meget, hvordan man ser ud, bare man er stærk, fortæller Philip og indrømmer med et grin, at han er en dyr mand i mad.

Støtte fra kæresten

Hvis man skal leve af sporten, hvilket Philip håber på, så kræver det en god sponsor.

Desværre er sporten ikke så stor herhjemme – der er kun omkring 30 danskere, der stiller op til konkurrencerne. Men jeg har allerede et godt cv, da jeg rejser rundt i verden til forskellige konkurrencer. Det motiverer mig også at komme ud at se verden. I Canada er sporten kæmpe stor, og da jeg var derovre sidst, følte jeg mig som en popstjerne, fortæller Philip, der selvom han er ret genert også kan lide show ved siden af sporten.

Philip har ikke tid til meget andet end at passe sin træning, skole og arbejde. Men der er også en kæreste, som skal have hans tid.

-Hun er helt fantastisk. Hun følger meget med i hvad der sker, og støtter mig meget. Hun står også ofte med maden klar, når jeg kommer sent hjem fra træning, siger Philip, der håber, at han når at løfte 290 kilo inden årets afslutning.