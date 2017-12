Mosefundets muligheder

Af Erik Valgreen, Hellestedvej 8 Mosefundet er en flok seniorer, der higer efter at få skabt et bofællesskab i Brønshøj, Husum eller Tingbjerg. Et bofællesskab vil bidrage til at skabe en god livskvalitet via samvær og samvirke. Det skaber også tryghed og omsorg og ikke mindst aktiviteter til gavn for krop og hjernemusklen. Og så […]

Af Erik Valgreen

Af Erik Valgreen, Hellestedvej 8

Mosefundet er en flok seniorer, der higer efter at få skabt et bofællesskab i Brønshøj, Husum eller Tingbjerg. Et bofællesskab vil bidrage til at skabe en god livskvalitet via samvær og samvirke. Det skaber også tryghed og omsorg og ikke mindst aktiviteter til gavn for krop og hjernemusklen.

Og så vil kommunen ovenikøbet spare penge, fordi den gensidige omsorg mindsker behovet for sundhedsfaglig bistand fra det offentlige. Tænk på, hvad et fælles rum kan inspirere til. Eksempelvis dans, yoga, fælles spisning, foredrag, kortspil og møder om alt mellem himmel og jord.

Forestil jer, at vi i fællesskab arrangerer en rejse sydpå og sørger for, at også de fysisk svage kan komme med. Når man tager i betragtning, hvor meget et sådant bofællesskab kan bidrage til at mindske behovet for offentlig indsats og dermed spare offentlige udgifter kan det undre, at vores kommune ikke går på forkant og fremmer bofællesskaber for seniorer.