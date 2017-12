MusikAlliancens iranske forbindelse

Til koncerten medvirkede de iranske børn samt iranske musikere. Desuden optrådte børn fra 4. årgang på Korsager Skole, der har arbejdet med Mogens Christensen i eventyrforløbet. Foto: Privat

MusikAlliancen er skabt på initiativ af forældre, professionelle musikere, skolefolk, musikforskere og amatørmusikere . I sidste uge kunne man opleve endnu en af deres fantastiske projekter for at skabe et godt musikmiljø i bydelen

Af Dorthe Brandborg