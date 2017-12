Nu er det jul

Når juletræet på Brønshøj Torv tændes er det for alvor jul i bydelen

Af Dorthe Brandborg

Der var propfyldt af forventningsfulde børn med nissehuer og voksne i store uldne frakker, der hyggede sig på torvet. Brønshøjs børne-og pigekor havde taget opstilling og sang julens glade salmer og sange og ind imellem blev der budt på fællessang. Præsten Peter Nejsum fra Brønshøj Kirke holdt årets juletale igen i år, hvorefter der blev sunget lidt igen.

Det var en dejlig eftermiddag i skumringen. Julestemningen var der masser af og for at holde varmen kunne man forsynes sig med varm kakao og gløgg. Og som mandlen i risalamanden kom julemanden, som alle børnene havde ventet på. Han fik ved hjælp af en masse kærlig juleenergi formået at tænde juletræet, hvorefter der blev delt godter ud.