Nu udfører beboerne selv undersøgelser i Tingbjerg

Paibe (tv)vandt et gavekort på 500 kr,-. Foto: Privat

Siden begyndelsen af 2017 har beboere fra Tingbjerg ringet på døre, været ude i forskellige boligsociale aktiviteter og talt med Tingbjergs beboere

Af Dorthe Brandborg

Det er den boligsociale helhedsplan og Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), der står bag trivsels- og helbredsundersøgelser, som skal vise, hvordan beboerne har det og hvad de mener om at bo i Tingbjerg. Både unge, voksne og ældre beboere samarbejder tæt med forskere fra SDCC om at formulere spørgsmål, udforme spørgeskemaer, indsamle besvarelser, analysere resultater og afslutningsvist præsentere resultaterne for Tingbjergs beboere.

Men det er ikke kun de lokale beboerforskere der får noget ud af samarbejdet. De resterende beboere selv skal også have lidt tilbage. Udover at de får mulighed for at give deres mening til kende i undersøgelsen, vil de også blive inviteret til en præsentation af undersøgelsens resultater ved et arrangement i det nye kulturhus. Sidst, men ikke mindst, har beboere der deltager i undersøgelserne også mulighed for at vinde et gavekort ved at deltage.

Julegaver til familien

Den lykkelige skæbne ramte forleden Paibe fra Tingbjerg. Hun blev udtrukket som vinder af et gavekort på 500 kr. til den lokale Sparkøbmand i Tingbjerg, blot ved at have besvaret et spørgeskema.

Ved overrækkelsen af gavekortet, fortalte den glade vinder, at hun valgte at deltage i undersøgelsen, fordi hun gerne ville være en del af fællesskabet og bidrage med sin mening om Tingbjerg.

Selvom hun med sin sudanske baggrund ikke kan flydende dansk, syntes hun ikke at spørgsmålene i undersøgelsen var svære at forstå og svare på. Hun vil derfor gerne anbefale andre beboere i Tingbjerg at deltage i kommende undersøgelser. Paibe fortalte yderligere at hun blev meget glad for at vinde et gavekort på 500 kr., da det gør en økonomisk forskel for hende.

Hun har planer om at bruge gavekortet på julegaver til familien. Udover muligheden for at vinde et gavekort, så kan de af Tingbjergs beboere der har lyst og overskud også selv blive beboerforskere.

Giv din mening til kende

Asser Nielsen, der er forskningsassistent ved Steno Diabetes Center Copenhagen fortæller om det beboerinvolverende forskningsarbejde: ”Vi er meget glade for den måde vi har fundet ud af at samarbejde med Tingbjergs beboere på. Tingbjerg er genstand for utrolig mange undersøgelser, hvorfor jeg har mødt beboere, der indimellem følte at de levede i en zoologisk have.

Det har for nogle beboeres vedkommende ført til en skepsis overfor det undersøgende arbejde i Tingbjerg. Hvis vi fortsat vil kvalificere det fremtidige arbejde der bliver udført i Tingbjerg, er det vigtig at holde fast i at lave kvalitetsundersøgelser. Måden hvorpå vi gør det, kan dog forhandles og udvikles. Det gør vi i samarbejde med de største eksperter i Tingbjerg – beboerne selv.

Vi startede ud med at have fokus på de unge beboere, og trænede dem i hvordan man laver spørgeskemaundersøgelser på et videnskabeligt niveau, mens de til gengæld fortalte os hvordan spørgsmålene kan gøres mere meningsfulde og relevante for Tingbjergs beboere. Vi erfarede hurtigt at de unge beboere fik styrket deres handlekompetence, da der blev lyttet til dem, de fik ejerskab over undersøgelsen og udviklede nye kompetencer.

På baggrund af de positive resultater med de unge, besluttede vi os for også at inkludere voksne og ældre beboere i arbejdet med at planlægge og udføre den nye helbredsundersøgelse. På den måde håber vi at kunne give flere beboere mulighed for at udvikle deres kompetencer, mens vi med en bredere ”beboerforsker-gruppe” håber at kunne integrere undersøgelsen endnu bedre i Tingbjerg, hvilket kan medvirke til at styrke medborgerskabet og sammenhængskraften i Tingbjerg.”

Hvis du ønsker at få chancen for at give din mening til kende og vinde et gavekort ligesom Paibe, så kommer beboerforskerne rundt i Tingbjerg i løbet af januar. Har du yderligere mod på at udfordre dig selv, og blive beboerforsker, så er der også stadig mulighed for det. Det kræver blot en lyst til at lære, og så skal du nok blive trænet op i at kunne hjælpe til med fremtidige undersøgelser i Tingbjerg. Det kræver blot at du er over 15 år og bosiddende i Tingbjerg. For mere information, kontakt Asser Nielsen på asser.vittrup.nielsen@regionh.dk