Ny hal i bydelen

Formanden for bestyrelsen for Fonden EnergiCenter Voldparken, Nikolaj Hvid (tv.) og kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen - to af hovedkræfterne bag den nye hal i Voldparken. Foto: Kaj Bonne

Fredag i sidste uge indviede kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen officielt hallen ved EnergiCenter Voldparken

Af Erik Fisker

– Jeres dejlige del af København fortjener et positivt og rummeligt bidrag til bydelens identitet, sagde Carl Christian Ebbesen i sin tale, da han overgav hallen, der nu betegnes som ECV-hallen, til de lokale idrætsforeninger – til skolerne – og til alle i Brønshøj-Husum.

– Rigtig mange får glæde af den her nye og moderne hal, lige fra bredde- og eliteidræt, skoleidræt til projekter og arrangementer for hele lokalområdet. Det bliver et nyt samlingspunkt for bydelen – både for børn og voksne. I dagtimerne for alle eleverne på de nærliggende skoler – og om aftenen og i weekenderne for de lokale sportsklubbers træning og turneringer, sagde Carl Christian Ebbesen blandt andet og takkede alle, der gennem hele processen, har lagt stort engagement og ressourcer i at realisere ECV-hallen og været med til, at skabe et rigtig godt hus.