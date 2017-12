Ny rapport afslører misforståelser om unge i Tingbjerg

Eleverne fra Tingbjerg Skole vokser op med lave forventninger fra de voksne, som omgiver dem

Af Erik Fisker

Børn og unge i Tingbjerg bliver mødt af en række misforståelser blandt lærere, SSP-medarbejdere forældre og elever på andre skoler. Det gælder blandt andet opfattelsen af, hvor ofte de unge drikker sig fulde, hvor mange der har prøvet at ryge hash og hvor mange, der har været i slagsmål det seneste år.

”Tingbjergundersøgelsen – om risikoadfærd og sociale overdrivelser blandt børn og voksne i Brønshøj og Tingbjerg” er den første rapport med fokus på et udsat boligområde, og det er også nyt at forskerne har inddraget de voksne, som dagligt omgiver børnene.

Det er en gennemgående tendens i undersøgelsen, at de voksne ikke nærer så stor tiltro til eleverne på Tingbjergskolen som deres faktiske opførsel berettiger til. De tre forfattere af Tingbjergundersøgelsen professor Flemming Balvig, lektor Lars Holmberg og sociolog Aydin Soei har udført samme undersøgelse på naboskolen Brønshøj Skole for at have en skole at sammenligne med.

Samme risikoadfærd

– Undersøgelsen giver os en fantastisk mulighed for at lære skoleelever bedre at kende og få et indblik i deres liv. Når vi har retvisende forventninger til vores elever, kan vi bedre arbejde med de potentielle udfordringer, der måtte være. Hvis ikke eleverne har et problem med alkohol, selvom nogle voksne måske skulle tro det, er det jo ikke der, vi skal sætte ind. Det er et meget anvendeligt værktøj for fx lærere, pædagoger og SSP-medarbejdere, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Mia Nyegaard.

Tingbjergundersøgelsen viser, at eleverne på begge skoler har omtrent samme selvrapporterede risikoadfærd ift. brug af hash og alkohol og lovovertrædelser. Faktisk er tallene en smule lavere på Tingbjerg Skole, men forventningerne til eleverne er meget forskellige. Antagelserne om Tingbjerg Skoles elever er i langt højere grad præget af negative overdrivelser, mens forventningerne til Brønshøj Skoles elever er mere positive.

• Undersøgelsen er foretaget på Tingbjerg og Brønshøj Skole med inddragelse af elever, forældre, lærere, pædagoger og SSP-medarbejdere 1. halvår 2017.

• Der har deltaget 397 respondenter i undersøgelsen.