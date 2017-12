Nye FerieCamp til vinterferien

Fra vinterferien 2018 skyder en ny FerieCamp op på Bellahøj. FerieCamp er Københavns Kommunes gratis aktivitetstilbud for børn og unge i udsatte byområder i skoleferierne. I budget 2018 blev der afsat midler til at oprette to nye camps i Bellahøj og Amager Øst, der åbner i vinterferien 2018. I efterårsferien 2017 havde byens syv FerieCamps […]

Af Randi Salzwedell