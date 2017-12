Nye værter på vandrerhjemmet

Indgangen til det hyggelige hostel på Herbergvejen på Bellahøj. Foto: Presse

Lokalt par fra Brønshøj bliver det nye værtspar på Danhostel Copenhagen Bellahøj i 2018

Af Erik Fisker

Fra 1. februar får Danhostel Copenhagen Bellahøj nyt værtspar. Det bliver Kathrine og Jannich Lind, der fremover skal stå i spidsen for det kendte hostel på Bellahøj.

Kathrine Lind kommer fra en stilling som regnskabschef på Danhostels hovedkontor, hvor hun har været i fire år, men hendes karriere i Danhostel startede helt tilbage i 2000, hvor hun som blot 15 årig fik sit første job på netop Danhostel Copenhagen Bellahøj.

Familiens drøm har altid været at drive eget hostel, og da muligheden bød sig var parret ikke længe om at søge. Parret tiltræder værtskabet officielt den 1. februar og flytter i løbet af februar ind i stedets lejlighed sammen med deres to børn.

Drømmen om eget hostel blev til virkelighed

For Kathrine Lind startede drømmen om at drive sit eget hostel allerede da hun var helt ung. Hun startede på Danhostel Copenhagen Bellahøj som køkkenmedhjælper, da hun var blot 15 år, og blev som 18-årig receptionist samme sted.

Efter en erhvervsøkonomisk uddannelse på Hotel- og restaurantskolen fik hun ansvaret for regnskab og drift på Danhostel Copenhagen Bellahøj i 2009, og de sidste fire år har hun siddet som regnskabschef for kædens 67 hostels. Men drømmen og ønsket om at komme tilbage til driften stod stadigvæk højt på ønskesedlen.

– Jeg har altid haft en stor passion for hostelbranchen, og skønt jeg i nogle år har siddet i en mere administrativ funktion, så har jeg altid bevaret drømmen og lysten til at vende tilbage til et hostel og være med til at drive det på daglig basis. Jeg elsker at have kontakt med og yde service for mennesker, siger Kathrine Lind.

– Jeg ser meget frem til, sammen med stedets medarbejdere, at være med til at fortsætte udviklingen af Danhostel Copenhagen Bellahøj, og min mand og jeg har store planer om at gøre stedet mere synligt og åbent for lokalbefolkningen. Vi ønsker begge to at spille en aktiv rolle i lokalområdet i form af bl.a. social ansvarlighed og igangsættelse af lokale arrangementer for områdets borgere, fortsætter Kathrine Lind.

Glæder sig til at vende hjem til Brønshøj

For Kathrine og Jannich Lind er området omkring Danhostel Copenhagen Bellahøj ikke ukendt grund. Kathrine er født og opvokset i Brønshøj, hvor hun også har gået i skole.

Og parret mødte hinanden på Danhostel Copenhagen Bellahøj, blev efterfølgende gift i Brønshøj Kirke og holdt bryllupsfesten på Danhostel Copenhagen Bellahøj. Parret har stadigvæk et stort netværk i området og glæder sig til sammen med deres to piger at vende tilbage til Brønshøj og området.