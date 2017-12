Populære vindere

17 nationer er repræsenteret på Brønshøj Boldklubs U15-hold, der vandt idrætsprisen 2017. Foto: Christian Ove Carlsson

Husum Boldklubs formand og Brønshøj Boldklubs multietniske superhold for U15 fik klapsalverne til at runge i Grøndal Multicenter

Af Jan Løfberg

Årets idrætspris og lederpris, som Brønshøj-Husum forenede Sportsklubber uddelte i samarbejde med Grøndal Multicenter og Brønshøj-Husum Avis, fik et par særdeles populære modtagere.

Som beskrevet i sidste uge, så var der ingen tvivl om lederprisen, der gik til Johnny Erik Nielsen – Husum Boldklubs markante formand. Med til prisen følger også en kontant præmie:

– Jeg er meget stolt og beæret. Og jeg slipper nok ikke for at give en omgang, siger Johnny Erik Nielsen, der går under øgenavnet ”John Ø” i klublokalerne på Nordrupvej.

Også den sportslige og multietniske succes på Brønshøj Boldklubs U15-hold blev bemærket. Som Brønshøj-Husum Avis i tidligere artikler har beskrevet, så vandt holdet den københavnske mesterrække. På rekordtid er holdet gået fra næsten ikke at kunne stille hold til i alt 32 spillere. Det betyder, at klubben nu kan stille to 11-mandshold.

Som formand for de forenede sportsklubber, Jan Juul Jørgensen, bemærkede, da han uddelte idrætsprisen: – Det er meget svært at veje verdensklasse op imod talent. Dermed henviste han til, at Brønshøj Judo Clubs nye stjerne Emilie Sook, der kæmper for at komme med til OL i Tokyo i 2020 (Japan er jo judoens hjemland), alligevel måtte nøjes med andenpræmien og en kontant belønning på 1.000 kroner. Brønshøjs U15-hold løb med sejren, mens deres jævnaldrende kammerater fra Boldklubben Unions U15-hold blev nr. 3.

Efter prisuddelingen blev der julehygget og snakken gik livligt på tværs af de mange sportsfolk, der fyldte godt op i Grøndal Multicenters selskabslokale.