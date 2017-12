Rap, bueskydning og brætspil i juleferien

FerieCamp er Københavns Kommunes tilbud til byens børn og unge i skoleferierne, og børn og unge i Husum og Tingbjerg kan i år se frem til et program med alt fra rap til bueskydning. Kultur- og fritidsborgmesteren glæder sig over de mange aktiviteter

Af Dorthe Brandborg

Der er ingen undskyldning for at kede sig i juleferien i år, når årets FerieCamp står klar med et væld af aktiviteter for børn og unge den 27. til 30. december 2017.

På menuen er alt fra bueskydning til brætspilscafé, og det rige udvalg af aktiviteter glæder kultur- og fritidsborgmesteren:

”FerieCamp er en fantastisk mulighed for alle de børn og unge, der ellers ikke har de store planer i juleferien. Her kan de kaste sig over en hel masse aktiviteter og møde nye kammerater fra lokalområdet” siger Carl Christian Ebbesen (DF).

FerieCamp har til formål at tilbyde aktiviteter og socialt fællesskab til børn og unge, der ikke har planer i skoleferierne.