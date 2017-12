Renoveringsbekymringer

Af Freddy Christensen Så kom renoveringen til blok 7. Hvor er det rædselsfuldt. 5 måneder i en beboelsesvogn, er ikke noget at se frem til. Jeg tænker med dyb respekt på de beboere der blev boende i deres lejligheder under deres renovering, på grund af et meget dårligt tilrettelagt og uigennemtænkt projekt. En stor tak […]

Så kom renoveringen til blok 7. Hvor er det rædselsfuldt. 5 måneder i en beboelsesvogn, er ikke noget at se frem til. Jeg tænker med dyb respekt på de beboere der blev boende i deres lejligheder under deres renovering, på grund af et meget dårligt tilrettelagt og uigennemtænkt projekt. En stor tak for deres indsats, så vi ikke skal bo midt i en byggeplads. Men skrækken sidder i en, sker der skade på ens møbler og ting, mens man er væk?

Det hele skal jo stå i lejligheden under renoveringen. Husker håndværkerne at låse døren til lejligheden når de går? Der har tidligere været tyverier fra lejlighederne. En anden ting er kvaliteten af det udførte arbejde, det har tidligere været under al kritik. Installation af ovne uden børnesikring og manglende isolering og låger hvor glaslågen eksploderede under brug.

Jeg håber vi kommer igennem uden for mange skrammer, og at de politiske tiltag ikke går i glemmebogen.