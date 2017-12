Rør blot ikke ved min gamle jul

-Vi har mange juletraditioner. 1. søndag i advent pynter vi hele huset op og spiller den samme julemusik, som består af de gamle kendte salmer. I stedet for adventskrans har vi i stedet fået et lille juletræ, men når vi nærmer os juleaften, får vi et stort træ sat ind. Det har været en tradition allerede inden vi fik børn, fortæller familien Rasmussen. Foto: Kaj Bonne