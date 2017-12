Så er der banko

Brønshøj Boldklub støtter til divisionsholdet afvikler årets sidste bankospil i klubhuset torsdag den 7. december kl. 18.30 på Ruten 2.

Af Jan Løfberg

Her får du mulighed for en hyggelig aften samtidig med, at du har muligheden for at komme hjem med en præmie eller to, hvis du er heldig. Hele overskuddet fra banko-aftenen vil gå til støtte af divisionsholdet. Så hiv en 2-3 timer ud af kalenderen og kom ned og hyg med os.

I anledning af julen, er der hentet flere sidegevinster ind, ligesom der bydes på et ekstraspil, hvor du har mulighed for vinde fine ting fra Mulles Thehus. Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen.