Christians forvandling

Foto: Christian Ove Carlsson

I sidste uge var Christian Ove Carlsson en tur i London, men det betød ikke, at han kun gik amok i fish´N`Chips, lækre curryretter og masser af pints. Der blev nemlig også tid til at få pulsen op i Hyde Park

Af Dorthe Brandborg

-Min kæreste og jeg fik løbet 2 gange. Denne uge har været helt vildt hektisk og jeg har slet ikke løbet eller styrketrænet siden i mandags. Kosten er klart min største udfordring.

Det er gået ned af bakke og jeg falder tilbage til de gamle dårlige laster, bortset fra at jeg stadig spiser morgenmad og frokost. Jeg bliver nød til at lave en madplan og købe ind derefter, så jeg ikke vælger den rigtige ”nemme” løsning, fortæller Christian, der knokler ufortrødent videre i kampen for at nå sit mål om at løbe en halvmaraton i Berlin