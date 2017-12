Solidt plantet på andenpladsen

IF Stadion kunne ikke hamle op med topholdet Køge Håndbold

Af Jan Løfberg

Topkampen i 2. division for herrer i Køge Hallerne mellem Køge Håndbold og IF Stadion skabte blot endnu mere luft mellem hjemmeholdet og deres udfordrere i oprykningskampen, IF Stadion.

Køge Håndbold vandt med 31-25 og fører nu 2. division med 21 point for 11 kampe. Køge har kun tabt et enkelt point ved at spille uafgjort mod Hvidovre.

IF Stadion ligger solidt på andenpladsen, og den giver jo en omspilschance for at rykke op i 1. division. Stadion har 14 point, og de nærmeste forfølgere Hillerød Håndbold2 og TMS 2 kan ikke rykke op, fordi deres 1. hold spiller i den bedre række. Korsør Slagelse er indtil videre Stadions værste konkurrent på 5. pladsen med 11 point.

På søndag kl. 16 spiller Stadion ude mod HIK i Maglegårdshallen. Herefter får håndboldspillerne en tiltrængt vinterferie. I det ny åbner IF Stadion med en hjemmekamp mod Korsør Slagelse kl. 14.30 den 7. januar.