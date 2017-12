Stadion vandt drama

Michael Jensen (th.) spillede igen en stor kamp for Stadion. Ud over mange mål blev det også til en flot indsats i forsvaret. Her tackler han Hillerøds Mathias Pedersen, mens Stadion-spillerne Mathias Doktor (i midten) og Frederik Mortensen følger spændt med sammen med Hillerøds Tobias Thorsen. Foto: Christian Ove Carlsson.

13 minutter før tid var Stadion bagud med 20-24 i topkampen mod Hillerød, men så kan det nok være, at Husum-holdet lukkede af

Af Jan Løfberg

Indtil videre har EnergiCenter Voldparken Hallen været en fæstning for Stadions 2. divisionsherrer. Bortset fra en enkelt pokalkamp mod GOGs stjernemandskab fra ligaen så har Stadion ikke tabt en eneste kamp. Men det holdt godt nok hårdt i onsdags, hvor Hillerøds mandskab var foran med fire mål 13 minutter før tid.

Men fra 20-24 gik det kun en vej for Stadion: fremad!

Stadion var foran 14-12 efter 1. halvleg. Men en dårlig start på 2. halvleg, hvor hjemmeholdet taber en overtalsperiode med 0-3 skaber tvivl og frustration. Hillerød trækker fra til 24-20, hvorefter Stadion forlader den offensive 3-2-1-opdækning og går i et fladt 6-0-forsvar. Det hjalp.

Henrik Schlichter tager fra mellem stængerne og napper blandt andet et straffekast i slutfasen. Og i den anden ende tager Michael Jensen ansvar og afslutter med et par perlemål. På 12 et halvt minut går Stadion fra 20-24 til 27-25, og i sidste sekund får Hillerød pyntet, så slutresultatet lyder på 27-26.

– Det var en rodet kamp, men det vigtigste var, at vi vandt. Derudover er der to parametre som har betydning: at vi fastholdt vores hjemmebanehal som et fort, hvor vi forventer at hente begge point hver gang. For det andet har sejren betydning for vores selvforståelse, siger træner Thomas Schou.

Normalt er Schou meget levende under en kamp. Men en aftagende lungebetændelse holdt ham meget lidt talende under kampen. Heldigvis kunne assisterende træner Kurt Haugenæs tage over og dirigere tropperne.

– Nu venter så kampen mod Køges stærke hold næste søndag i Køge. Køge har satset voldsomt og træner fire gange om ugen. Men kan vi vinde dernede, åbner vi for alvor spillet om førstepladsen. Vi vil forberede os grundigt til kampen. Kurt og jeg vil se noget video, som vi så kan guide spillerne efter. Vi vil prøve at finde nogle huller i osten.

Køge-spillerne har nogle meget store, stærke fyre i forsvaret, men dem kan vores erfarne spillere måske spille uden om med noget speed i fødderne, siger Thomas Schou.

Søndagens kamp spilles kl. 15.00 i Køge Hallerne.