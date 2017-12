Tingbjergdrenge er sande gentlemen

De to gentlemen i midten Rashed og Yusuf modtog i sidste uge, sammen med seks andre af Tingbjergs gentlemen, en fin hæderspris. Foto: Privat

”Og vinderne af Årets Gentleman er Rashed og Yusuf!” For otte drenge fra Tingbjerg er kåringen af ”Årets Gentleman” kulminationen på tre måneders læretid som gentlemen. Selvom kun to drenge vandt titlen, er der ingen tvivl om, at alle otte er vindere og udlært gentlemen

Af Dorthe Brandborg

Gode rollemodeller

De otte drenge har arbejdet med udviklingen af et kodeks for, hvordan man er en gentleman. De har arbejdet med personlige og sociale kompetencer og afviklet aktiviteter til glæde for blandt andre børn og borgere i Tingbjerg.

-Det har været fantastisk at følge de unge, og deres bestræbelser på at være gode rollemodeller for andre unge og gøre sig positivt bemærket i lokalmiljøet i Tingbjerg. At unge i den alder laver arrangementer for andre, er blevet meget flot modtaget.

De har alle sammen gjort et rigtig godt stykke arbejde som nye gentlemen i Tingbjerg, siger Anne Nybo, Projektleder, SSP København.

Roser mod banderne

Yusuf og Rashed, vinderne af ”Årets Gentleman”, oplever, hvordan bandekonflikten og skudepisoder har påvirket lokalområdet. I en svær tid i Tingbjerg delte drengene roser ud til børn, voksne, plejehjemsbeboere, buschauffører, politi, butiksejere og servicemedarbejdere for at vise, at de vil det gode naboskab, og at de tager afstand fra volden og konflikterne.

-Rashed og Yusuef vandt, fordi de er gode rollemodeller for andre unge og har afviklet en modig og vigtig event under en svær periode i Tingbjerg. Med deres initiativ har de gjort noget usædvanligt, som unge typisk ikke vil gøre, og har vist en klar afstand til banderne. Initiativet kommer alle unge i Tingbjerg til gode, fordi det viser, hvordan unge vil deres lokalområde og ønsker et godt fællesskab”, fortæller Tommy Laursen, sekretariatschef i SSP København.

Det bakker drengenes mentor og pædagog i ungdomsklubben Terrasserne 40 Reem Khudair op om.

-Drengene har lært at ordet ’gentleman’ ikke kun går ud på at åbne døre eller være sød over for en pige, som de i starten troede projektet handlede om. De har nu fundet ud af at ordet gentleman betyder, at man skal være god og behandle samfundet, medmennesker, skolen godt, og være et godt forbillede for samfundet og for vennerne”.

Initiativet ”Årets Gentleman” kommer fra G for Gentleman, en gruppe unge frivillige fra Urbanplanen, som ønsker at give deres egne erfaringer videre til ungegrupper fra udsatte boligområder.

”Årets Gentleman” er gennemført i samarbejde med SSP København, det kriminalitetsforebyggende samarbejde i København. Projektet er finansieret af midler fra Velux Fonden.

Rashed og Yusufs gentlemankodeks

1. Holde ens aftaler

2. Gør familien stolt

3. Være tilfreds med sig selv

4. Pas sin skolegang og arbejde

5. Undgå ballade

6. Vær en gentleman.