Uafgjort til Stadion

Stadions Kasper Møller (i gult) tackler igennem på HIKs Ronnie Vilstrup Andersen. Foto: Christian Ove Carlsen

IF Stadion indtager andenpladsen i 2. division efter 23-23 ude mod HIK

Af Jan Løfberg

Bagud 10-12 ved pausen og en 1. halvleg præget af mange tekniske fejl fik det ikke til at se lovende ud for IF Stadions herrer i 2. divisionskampen i håndbold mod HIK i Maglegårdshallen i Gentofte.

Men Stadion kom stærkt i igen og fik det ene point med hjem til Husum. Dermed indtager Stadion andenpladsen hele otte point efter Køge, der blot har sat et enkelt point til i de første 12 kampe. I toppen af divisionen kan Hillerød og TMS ikke rykke op. Derfor er Stadions pt. værste konkurrenter fra Roskilde Håndbold, der på femtepladsen har to point færre end Stadion.

Nu er der jule- og nytårspause. Stadions næste kamp spilles hjemme i EnergiCenter Voldparken Hallen søndag den 7. januar kl. 14.30 mod Korsør Slagelse Elitehåndbold.