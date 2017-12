Vind et skønt ophold på Fyn

I anledningen af julen udlodder Brønshøj-Husum Avis i samarbejde med Happydays en 3 dages ferie på havnehotel i Assens på Fyn

Af Erik Fisker

Fyn forandrer sig aldrig for alvor – og heldigvis for det! Her lander man i en lille tidslomme af dansk idyl, når den er mest eventyrlig, fuld af nostalgi. Assens på Fyns Lillebæltskyst er samtidig en af de mest velbevarede, gamle havnebyer i Danmark.

Med base på det charmerende Marcussens Hotel bor I lige midt i købstadsidyllen med stokroser, brostensbelagte gader og små dukkehuse. Hotellets beliggenhed ved træskibskajen på Assens havn med udsigt fra solterrassen over det blå bælt bringer jer desuden direkte ind i historien om stolte søfartstraditioner og lokale vikingehelte.

For på hotellets nye Restaurant Roulv er I inviteret på et gastronomisk sanseeventyr, hvor vikingehistorien møder Fyns berømte råvarer i en raffineret, nordisk smags-oplevelse.

Præmien inkluderer

Et ophold for 2 personer

på Marcussens Hotel i Assens

2 overnatninger

2 x morgenbuffet

2 x 2-retters middag efter køkkenchefens valg

Fri Wi-Fi

Præmien kan benyttes valgfrit i perioden 5.1.2018 – 18.12.2018.

Transport til og fra hotellet er ikke inkluderet i gevinsten.

Tips til oplevelser

Færgetur til det lille øsamfund Baagø er der rig lejlighed til at se marsvin boltre sig. Øen byder desuden på en dejlig badestrand og fine cykel- og vandreruter. Baagøfærgen lægger til lige neden for hotellet: 50 m.

Badestranden Mariendal med græsplæner, sandstrand og badebro: 350 m.

Tobaksgaarden er Assens’ kultur- og koncerthus – samt turistbureau! Her kan I få serveret masser af turforslag til vandre- og cykelture på Fyn: 550 m.

Sølvvarefabrikant Frederik Ernsts store samlinger af antikviteter. Besøg også hans italienske gårdhave, der er en lille oase bag hovedgaden, genskabt i 2016: 600 m.

Bymuseet Willemoesgården er indrettet i et par af hovedgadens markante ejendomme med særlig vægt på to af bysbørnene, der hører blandt 1800-årenes mest berømte danskere og begge er født i disse huse: 400 m.

Fiskerlejet Torø Huse, hvorfra man kan gå op opdagelse på halvøen Torø, der kun er tilgængelig til fods: 3 km.

Sønderby Klint – et eldorado for stensamlere og naturelskere: 7 km.

Nærmeste golfbane er Vestfyns Golfklub, der ligger naturskønt: 18 km.

Hvor ligger Marcussens Hotel

Brønshøj-Husum Assens Ålborg

Navn:_____________________________________________

Adresse:___________________________________________

Tlf:______________________________________

Send eller aflever svaret til Brønshøj-Husum Avis,

Søborg Hovedgade 79, stuen, 2860 Søborg

Mrk. kuverten ”miniferie” eller pr. mail til kon@bha.dk

Vi skal have svaret senest onsdag den 3. januar kl. 12.00.

Vinderen offentliggøres i avisen tirsdag den 9. januar 2017.