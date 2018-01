Korworkshop i Brønshøj Kirke

Foto: Colourbox

Så er der igen mulighed for at synge i kor i Brønshøj Kirke ved en korworkshop for unge og voksne sangere.

Af Erik Fisker

Mange har ikke tid til at synge i kor en aften om ugen, men her er der så mulighed for at opleve korsuset i weekenden den 19. – 21. januar.

I år arbejdes der med korsatser af Franz Schubert bl.a. et ”Kyrie” og et ”Sanctus”. Alle kan være med uanset om man har korerfaring eller ej, men alle skal være friske på at arbejde seriøst med musikken. Kirkens organister Bente Kiil Toftegaard og Martin Seier Pedersen medvirker både som instruktører og som akkompagnatører.

Prøverne er fredag aften fra kl. 18-21 og lørdag fra kl. 10-15, begge dage i Sognecentret, og søndag kl. 13-16.00 i kirken. Søndag kl. 17.00 afsluttes weekenden med at korworkshoppen medvirker ved skumringsgudstjenesten i Brønshøj Kirke, hvor sognepræst Peter Nejsum prædiker med udgangspunkt i musikken.

Der vil der således være mulighed for at høre resultatet af en weekend med masser af sang, hårdt arbejde og højt humør.

Pris 150 kr. (inkl. frokost lørdag) som betales på workshoppen. Tilmelding sker ved at ringe til kirkens kontor på tlf 38 28 25 05 eller ved at sende en mail til kontoret nsk@km.dk. Med angivelse af stemmetype (sopran, alt, tenor eller bas).

Tilmeldingsfrist senest fredag 12. januar.