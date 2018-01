Jagten fortsætter på ældre medborgere

Krydset Frederikssundsvej/Degnemose Allé og Bavnevangen. Først blev stoppestederne nedlagt, og nu er der tilsyneladende problemer for ældre at nå over Frederikssundsvej, inden lyset skifter. Foto: Kaj Bonne

Først var det nedlæggelsen af de vigtige stoppesteder ved krydset Frederikssundsvej/Degnemoseallé/Bavnevangen og nu har man ændret lysreguleringen i samme kryds, så ældre og gangbesværede mennesker, der skal over Frederikssundsvej, kun når 2-3 m ud i fodgængerovergangen før signalet skifter til rødt.

Af Olaf Norup

Jeg har oplevet at ældre mennesker som ikke var godt gående vendte om og gik tilbage til fortovet igen, fordi de åbenbart ikke regnede med at de kunne nå over for grønt, hvilket stort set også er umuligt selv for normalt fungerende mennesker.

Undertegnede har på vegne af de ældre bedt Teknik-og Miljøforvaltningen for ”Byens Anvendelse”, undersøge problemet og en Akademisk medarbejder ved Trafik, Ranjit Singh, har undersøgt signaldokumentationen og har kunnet konstatere ”at signalet fungerer fint og at man har rigelig tid til at nå til den nærmeste helle i feltet”.

Mon ikke denne vanvittige beslutning – præcis som med nedlæggelsen af stoppestederne – hænger sammen med bussernes fremkommelighed?

Nu ligger det sådan at der ikke er nogen helle i dette kryds, men der er vestresvingsbaner. Hvis det er meningen at fodgængere skal stå og blomstre i disse baner mens de venter på grønt lys igen, så er ulykker på sigt formentlig ikke uundgåeligt.

Den eneste sikre måde er nu at gå over fodgængerovergangen ved Brønshøj Torv og så gå de 300m ned til omtalte kryds. Kan man være det bekendt overfor ældre og gangbesværede mennesker.