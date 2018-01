Kulturhus på Brønshøj Torv – hvornår?

Af Hans Bo Larsen, Storkebakken 28, 2400 NV Vanløse – lige som andre bydele i København – har for længst fået sit kulturhus på torvet. Brønshøj har fortsat en græsplæne og et stærehotel i den centrale bydel. Ligeledes ligger der den statelige gamle Brønshøj Skole, som nu er nærmest tom og ubrugt. Hvornår skal Brønshøjs […]

Vanløse – lige som andre bydele i København – har for længst fået sit kulturhus på torvet. Brønshøj har fortsat en græsplæne og et stærehotel i den centrale bydel.

Ligeledes ligger der den statelige gamle Brønshøj Skole, som nu er nærmest tom og ubrugt. Hvornår skal Brønshøjs byliv løftet?

Hvornår udskrives der en arkitektkonkurrence/lokalplan for det nye torv, hvor den gamle Rytterskolen, Brønshøj Skole, biblioteket og gadekæret sættes i spil, for at kunne integreres i dette centralt område, der vil kunne tiltrækker liv og borgere og giver et synligt løft til bydelen Brønshøj?

Er det ikke en opgave til højrebenet for det kommende nyvalgte lokaludvalg?