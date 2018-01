Åndedræts-markering

Kunstneren Sophie Dupont afholdt workshop i billedkunst på Nørre G. Foto: Privat

Forleden afholdt billedkunstfaget på Nørre G den årlige Billednat for alle billedkunsteleverne. Det var Sofie Dupont, der var den inspirerende og igangsættende kunstner

Af Dorthe Brandborg

Inspirationen til dagens workshop var Sophie Duponts værk Marking Breath, der går ud på, at hun markerer sit åndedræt på et materiale i et fastlagt tidsrum. Hun gør det som regel fra solopgang til solnedgang. Se mere på Sophies hjemmeside: www.sophiedupont.com/

Efter Sophies inspirerende oplæg skulle eleverne i 30 minutter udføre deres version af Marking Breath. De fik hver udleveret en kobberplade og et søm og kunne selv bestemme, hvilke markeringer de ville lave, og om de ville markere på indånding eller udånding.

Det kom der mange forskellige udtryk ud af. Alle pladerne blev samlet ind og vil blive udstillet som en helhed på Nørre G.