Børn i Bevægelse på EnergiCenter Voldparken

Bevægelse og samvær med andre børn er en gave til alle børn. Foto: Presse

EnergiCenter Voldparken tilbyder fra uge 8 akrobatik, spring og MGP dans til de mindste børn fra 4-8 år. Det sker i et samarbejde med DUI LEG og VIRKE under navnet Børn i Bevægelse

Af Erik Fisker

– Der mangler tilbud til de mindre børn i Husum. Vi får tit spørgsmål fra børnefamilier om aktiviteter, hvor ungerne kan hoppe, springe og danse. Konceptet Børn i Bevægelse passer supergodt til vores gymnastiksale og vi kan holde opvisninger i den store hal for hele familien. Vi kan også tilbyde folkekøkken og deltagelse i andre sociale arrangementer og skabe kontakt til andre foreninger. Børn i Bevægelse er et godt supplement til de andre gode aktiviteter for børn på ECV, siger leder af Frivilligcentret, Mads Faber Henriksen.

Aktiviteterne afholdes tirsdag, torsdag og lørdag i bevægelsessalen og bevægelseslokalet på EnergiCenter Voldparken. Konceptet er afprøvet med stor succes på Østerbro, og mange børn og forældre har fået deres introduktion til foreningslivet på den måde. Det er frivillige fra Østerbro, som i et samarbejde med Frivilligcentret vil arbejde for at forankre aktiviteterne i en lokal forening.

– Vi er rigtigt glade for at blive budt indenfor på EnergiCenter Voldparken. Vi har gode erfaringer med at skabe billige kvalitetsaktiviteter for børn og hele familien, som har fokus på leg, læring og lokalt fællesskab, siger formand for DUI LEG og VIRKE Østerbro, Ann Urbrand.

Yderligere oplysninger om aktiviteterne på EnergiCenter Voldparkens hjemmeside og facebook.