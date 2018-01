Borgerne i Brønshøj redder overskudsmaden – og miljøet

Med appen, Too Good To Go, som hjælper restauranter, bagerier, dagligvareforretninger mv. med at sælge deres overskydende mad, kan forbrugere gøre noget godt for miljøet og samtidig købe et billigt måltid mad

Af Dorthe Brandborg

Siden lanceringen af Too Good To Go i januar 2016 har Brønshøj-borgerne reddet over 4.000 måltider. Pt. er der kun en håndfuld forretninger med i konceptet i Brønshøj-området, og borgerne efterspørger et bredere udvalg i deres nærområde.

Det er det miljømæssige, der tæller, når borgerne redder overskudsmaden. Undersøgelser viser, at over 64% bruger appen, da det er godt for miljøet, hvorimod under halvdelen gør det grundet den økonomiske besparelse. Appen styrker forretningernes bæredygtige profil.

Forbrugernes ønske om at gøre noget godt for miljøet går godt i tråd med forretningernes mulighed for at styrke deres grønne, bæredygtige profil, da de netop kan sælge deres overskydende mad og derved mindske deres daglige madspild. Karen Røigaard, distriktschef i Reinh van Hauen forklarer:

“Det er vores mulighed for at være med til at droppe madspild og dermed være bæredygtige. Med den her ordning kan vi komme af med vores brød og kager, som vi ellers skulle smide ud, og samtidig får vi fat i en ny kundegruppe – nemlig studerende eller folk uden mange penge, der ikke har råd til at give 41 kroner for et brød”.

Appen har et bredt udvalg af traditionelle forretninger som bagerier og supermarkeder – bl.a. har Coop købt ind på konceptet – men også flere specialiserede forretninger som vinbarer, tebutikker, ølbarer mv. begynder at få øjnene op for mulighederne med appen.

-Jeg tror, at den her måde at komme af med overskydende mad er en rigtig god ide og noget vi kommer til at se mere til, og vi er i hvert fald glade for ordningen, afslutter Karen Røigaard fra Reinh van Hauen.

FAKTA om app’en

– Den typiske forretning sætter dagligt mellem 5 og 15 måltider til salg.

– Forretningerne får udleveret 100% biologisk nedbrydeligt emballage, hvis ikke de selv har emballage.

– Maden hentes i forretningen lige omkring lukketid.

– Indholdet i en lykkepose eller -boks sælges til en brøkdel af originalprisen – typisk pris vil være mellem 20 og 40 kr.

FAKTA om madspild

– I Danmark smider vi hvert år 700.000 ton af vores mad ud. Madspildet koster danske forbrugere mere end 11 milliarder kroner årligt.

– I den velstående del af verden er det op mod 40 procent af det indkøbte mad, som forbrugere og butikker smider væk.

– Hvis spildet blev reduceret med bare 25%, ville det kunne brødføde samtlige mennesker, der sulter, ifølge FN.

– Hvis man sammenligner den CO2-udledning, som madspild er skyld i, vil det kun være USA og Kina, der udleder mere.