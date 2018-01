Brønshøj Gruppen udstiller på Brønshøj Bibliotek

Biblioteket har fundet et godt sted til udstilling af billeder på 1. sal lige indenfor indgangen og som et forsøg vil Brønshøj Gruppen udstille her Allan Meinhardt, der er tidligere lærer, nu tegner, maler og musiker, er den første fra Brønshøj Gruppen der udstiller. Motivkredsen er fra Brønshøj og man vil helt sikkert kunne genkende […]

Af Dorthe Brandborg