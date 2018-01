Brønshøj Kirke på landkortet

Et jobopslag som kombineret sogne- og hospitalspræst ved Brønshøj Kirke har vakt opsigt og mødt hård kritik fra bl.a. Indre Mission. Menighedsrådet ved kirken skriver, at de søger en erfaren præst, der vil benytte vielsesritualet for to af samme køn. Formanden for Indre Mission mener, at det tenderer diskrimination, men menighedsrådet har fuld støtte fra […]

Af Erik Fisker