BSF tabte topopgør

Brønshøj Skak Forening kan næppe nå at vinde DM i holdskak i år

Af Jan Løfberg

Med tre runder igen kan det naturligvis lade sig gøre at hente 5, når man skal spille om 24 point. Men nemt ser det ikke ud for Brønshøj Skak Forening, efter at det i weekenden i Aarhus blev til et nederlag i topopgøret til Skanderborg på 3-5.

Det betyder, at Skanderborg fører Xtracon Skakligaen med 33 point efter seks runder, mens BSF er nr. 2 med 28½ point. Skanderborg har 11 matchpoint, mens Brønshøj blot har seks – derfor skal man hente fem point, hvis DM-titlen skal hjemføres for anden gang.

I den weekendens første dobbeltrunde i Aarhus vandt BSF med 6-2 over bundholdet Bov. Næste kamp for BSF er den 11. februar kl. 12, hvor klubben spiller hjemmekamp mod Hillerød i klubbens lokaler på Frederikssundsvej 118A.