Chicagoblues i Brønshøj

Som søn af den nu afdøde blueslegende Magic Slim er Shawn Holt født ind i en verden af blues. Onsdag den 7. februar kl. 20 giver han koncert i Brønshøj

Af Dorthe Brandborg

Shawn Holt samlede guitaren op i en ung alder. Hans far Magic Slim var ude på en af sine mange turneer og

Shawn gik i gang med at lære at spille guitar på gehør efter sin fars plader. Han blev bedre og bedre og med tiden blev ’Lil’ Slims” evner så åbenlyse, at Magic Slim tilbød ham den eftertragtede plads som rytmeguitarist i sit faste backing band The Teardrops.

Da Magic Slim døde i 2013 overtog Shawn Holt rollen som frontfigur for The Teardrops, og han står i dag som en af de vigtigste bannerførere for den elektriske Chicago-blues.

Shawn er dog langt mere end en reminiscens af Magic Slim; han har udviklet sin egen lyd og spillestil. Vokalen er markant, og selvom guitarspillet er i samme boldgade som Magic Slims, så sporer man nu en bredere vifte af påvirkninger.

Denne aften i Kulturhuset Pilegården er Shawn Holt dog ikke den eneste på scenen, der har bluesmusikken mejslet ind i sin dna. På scenen finder man hele tre sønner af kendte bluesnavne fra Chicago. Foruden Shawn Holt selv kan du opleve Tyson Bell, søn af mundharmonika-legenden Carry Bell og Jimi ’Prime Time’ Smith, søn af Johnnie Mae Dunson.

Ydermere er den hårdtslående Teardrops-trommeslager Allen Kirk at finde på scenen. Sammen leverer de den autentiske og upolerede Chicago-blueslyd, som er så uhyre svær at kopiere.

Billetter koster 140 kr. Koncerten er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.