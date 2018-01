Christians forvandling

Avisens fotograf Christian Ove Carlsson har siden i sensommer været i gang med at træne sig op til en halvmaraton i Berlin til foråret. Han får i processen hjælp fra løbecoach Julie Carl fra Kaiser Sport. Derudover bliver han guidet af diætist Cecilie Mathorne og osteopat Michael Weber Jørner. Men vejen har været lang og Christian har stødt ind i flere uforudsete forhindringer undervejs.

Af Dorthe Brandborg

-Jeg har nu i temmelig lang tid været plaget af lungebetændelse og efterveerne har betydet, at det har været næsten umuligt for mig at træne. I den sidste uges tid, har der dog været så meget fremgang, at jeg har været på løbebåndet 2 gange. Distance og hastighed er væsentligt reduceret, men lige nu er jeg bare glad for at komme lidt igang igen, fortæller Christian.

Kosten er blevet bedre end ved starten af projektet, men langtfra hvad han selv havde forventet.

-Mit næste møde med kostvejleder Cecilie skal snart planlægges, og jeg bange for, at jeg desværre er tættere på de gamle dårlige vaner end de nye gode. Det er mit håb, at starten på træningen kommer til at betyde, at jeg igen strammer mig an og får vendt skuden, indrømmer Christian