Af Peter Skaarup, MF, gruppeformand, Dansk Folkeparti

Under et besøg i Mjølnerparken på Nørrebro forleden fortalte en lokal politienhed os fra Folketingets retsudvalg om hvordan den øgede overvågning og den målrettede indsats mod de kriminelle familier i området skulle genskabe trygheden i bydelen.

Det gamle mundheld om at de få ødelægger det for de mange, gælder også, når vi taler om Mjølnerparken.

Af samme grund har DF haft fokus på netop dette område i forbindelse med seneste politiforlig, da vi er nødt til at have gjort op med de hyper-kriminelle familier og deres andel i det samlede kriminalitetsbillede vores boligområder.

En ny rapport fra BL – Danmarks Almene Boliger – dokumenterer, at jo mere synligt politi i et område jo mindre kriminalitet og mere tryghed blandt beboerne. Og jo flere af de kriminelle, der smides ud af deres boliger, jo bedre, kunne jeg tilføje.

Derfor må vi sørge for, at politiet fremover er mere synligt tilstede i de udsatte boligområder – dels for at mindske kriminaliteten dels for at beboere kan føle sig trygge i egen bydel. Længere er den ikke.