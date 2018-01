Det sker i kirken

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Bent Melchior holder foredrag i Tingbjerg Kirke

Efter kirkemiddagen tirsdag den 6. februar, kl. 17 i Tingbjerg Kirke er der gudstjeneste Kl. 18 ved Mette Basbøll, og kl. 19 er der foredrag ved overrabbiner Bent Melchior. Han vil fortælle anedoter fra mange lande og om den jødiske humor, som har hjulpet mange gennem vanskelige tider.

Bent Melchior har gennem de sidste 60 år holdt foredrag rundt i landet og er først og fremmest kendt fra sin tid som overrabbiner. Desuden er han kendt fra radio og tv som en stærk debattør som forkæmper for flygtninge og de svage i samfundet. Tilmelding til spisning senest 2. februar hos kirketjeneren.

Carl Nielsen i Sognecentret

”Carl Nielsen i toner og sang” bliver tirsdag den 6, februar, kl. 14 en eftermiddag med koncert og fællessang i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5. Brønshøj Kirkes organist Martin Seier fortolker ved klaveret Carl Nielsens sange og salmer – og deltagerne synger sammen sangene som de oprindeligt er skrevet. Kaffe og minikoncert: 20 kr.

Kan tro flytte bjerge?

Det bliver der mulighed for at fordybe sig i sammenhængen mellem tro og helbred, når dr. theol. Niels Christian Hvidt og sognepræst Peter Nejsum lægger op til debat på et fælles arrangement for Bellahøj og Brønshøj Kirker torsdag den 1. februar, kl. 19 i Bellahøj Kirke.

Virker bøn? Er det rigtigt, at mennesker med en religiøs praksis har en lavere sygdomsrisiko og lever længere, sådan som flere videnskabelige undersøgelser viser? Har troen en direkte indflydelse på sygdom og helbredelse? – det er nogen af emner, der skal debatteres.

Niels Christian Hvidt er lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på Syddansk Universitet. Han har gennem de seneste 15 år forsket i forholdet mellem krop, psyke og sjæl, herunder troen på guddommelig handling eller mirakler.

Lysgudstjeneste i Husumvold

Torsdag den 1. februar, kl. 17 afholdes lysgudstjeneste i Husumvold Kirke for at fejre at vi går mod lysere tider. Ved sognepræst Stig Boel. Efter gudstjenesten er der suppe at varme sig på.

Juniorkonfirmander i Husumvold Kirke

Husumvold og Husum Kirkers juniorkonfirmander mødes lørdag den 3. februar, kl. 9.30-13.30 i Husumvold Kirke – et gratis tilbud til alle i 3. klasse. Med rum og plads til sjov og leg, til undren og til alle slags spørgsmål om tro og viden. Alle børn i 3. klasse er velkomne, uanset om de er døbt eller ikke.

Her er en oplagt mulighed for at lære kirken bedre at kende og søge svar på de spørgsmål til livet, som børn og unge stiller. Holdet forløber over fire lørdage i foråret og er med frokost.

Københavnske skoleelever synger i Grundtvigs Kirke

Der er lagt op til en koncert på internationalt niveau, når Københavns Drengekor, Sankt Annæ Pigekor og Sankt Annæ Gymnasiekor giver koncert i Grundtvigs Kirke søndag den 4. februar, kl. 17.

– Vi ønsker med koncerten at vise, hvilket enestående tilbud Københavns Kommune har til børn og unge, der ønsker at fordybe sig i sang og musik, fortæller Mogens Halken, sanginspektør fra Sankt Annæ Gymnasium.

Billetter til koncerten under navnet ”Koncert til Kyndelmisse” kan købes på www.billetto.dk eller ved indgangen fra kl. 16.15.

Orgelsymfonier i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 1. februar, kl. 19.30 fortsætter orgelkoncert-serien Orgelmestrene i Grundtvigs Kirke. Organist Erik Kolind perspektiverer den franske orgelsymfonistil fra begyndelsen i midten af 1800-tallet til nu.

På programmet er César Francks Grande Pièce Symphonique, satser af Louis Viernes 2. Orgelsymfoni og slutter med den canadiske komponist Rachel Laurins 1. Orgelsymfoni. Der er gratis adgang.

Gudstjenester uge 5

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 4/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Marija Iversen og

Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 4/2, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Søndag 4/2, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 4/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 6/2, kl. 19:

Kyndelmissegudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 1/2, kl. 17:

Lysgudstjeneste v/ Stig Boel

Søndag 4/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 4/2, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Tirsdag 6/2, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 4/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 4/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 4/2, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 4/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Holmriis