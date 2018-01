Det sker i kirken uge 1

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Morgensang i Husum Kirke

Torsdag den 4. januar kl. 9 starter årets første torsdag med morgensang. Alle er velkomne til fællessang, andagt, kaffe og morgenbrød. Ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Nytårskoncert i Kapernaumskirken

Torsdag den 4. januar, kl. 17 spiller organist Allan Rasmussen den første nytårskoncert af tre i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45. Koncerten varer 45 minutter og der er gratis adgang. Allan Rasmussen bevæger sig rundt blandt barokkens komponister med festlig musik af bl.a. Buxtehude og Muffat med en lille afstikker til wienerklassikken med Mozart. Efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning.

De næste to nytårskoncerter i rækken spilles den 11. januar, kl. 17 og den 18. januar, kl. 17.

Gratis babysalmesang

Babysalmesang i Husum Kirke for børn i alderen 0-9 mdr. og deres forældre fortsætter torsdag den 4. januar, kl. 10-12: Børnene stimuleres gennem sang, musik og bevægelse, og bagefter er der kaffe/te, frugt, snak og leg i mødesalen. Holdet ledes af musikpædagog Kirsten Thorup. Tilmelding på mail til kirkeinfo.husum@gmail.com.

Mandag den 8. januar, kl. 10 er der babysalmesang i Husumvold Kirke.

Sæsonstart for Børnekoret

Mandag den 8. januar, kl. 16.30-17.30 er der sæsonstart for Husum og Husumvold Kirkers Børnekor. Koret er for børn på 2. til 5. klassetrin, og der øves mandage i Husum Kirke. Ved korleder Christina Schimmell Rindorf. Det er gratis, men husk tilmelding via www.husumkirke.sk eller www.husumvoldkirke.dk

Sæsonstart for Spirekoret

Onsdag den 10. januar, kl. 16.30-17.30 er der sæsonstart for Husum og Husumvold Kirkers Spirekor. Koret er for børn i 0. – 1. klasse, og der øves onsdage i Husumvold Kirke. Koret ledes af Christina Schimmell Rindorf. Det er gratis, men husk tilmelding via www.husumkirke.sk eller www.husumvoldkirke.dk

Fællessang i Husum Kirke

Tirsdag den 9. januar, kl. 10 indbydes til fællessang i Annekset. Husum Kirke starter 2018 med endnu et nyt tiltag; Den anden tirsdag i hver måned vil der fremover være fællessang i annekset fra kl. 10-12. Det er uden tilmelding, men med hygge, kaffe/te og en hel masse sang. Ved roret står korleder og organist Kirsten Thorup. Den første gang fejres det nye år med bobler og kransekage.

Dejlig er den himmel blå

Torsdag den 4. januar, kl. 19.30 fortsætter serien Orgelmestrene i Grundtvigs Kirke med musik til hellig3konger. Den 13. juledag (6. januar) markeres De Hellige Tre Kongers ankomst. I nogle lande fejres det med gaver og i andre betyder det slutningen på julen. Mads Høck vil spille musik til julen og hellig3konger indenfor den danske, tyske, engelske og franske tradition af bl.a. Bach, Malling, Willcocks, Messiaen og Dupré. Der er gratis adgang.

Den svære samtale

Tirsdag 9. januar, kl. 19.30 i Brønshøj Sognecenter på Præstegårds Allé 5 handler det om ”Den svære samtale” og udtrykket henviser oftest til den samtale, der handler om eksistentielle temaer, som mening, afmagt, tro, håb, død og livsmod. Denne aften forsøges at blive lidt klogere på, hvad ”det svære” er og måske lidt bedre rustede til samtalen om det. Hospitalspræst Maria Baastrup Jørgensen fortæller om sit arbejde med ”Eksistenslaboratorier” i sundhedsvæsenet og giver et par smagsprøver på de øvelser, der arbejdes med. Kaffe og foredrag: 20 kr.

Gudstjenester uge 1

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 7/1, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Marija Iversen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 7/1, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Søndag 7/1, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 7/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 7/1, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 9/1, kl. 14:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 7/1, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Onsdag 10/1, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 7/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 7/1, kl. 11: Højmesse

Søndag 7/1, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 7/1, kl. 10: Højmesse