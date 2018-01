Det sker i kirken uge 2

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Nytårskoncert i Kapernaumskirken

Torsdag den 11. januar, kl. 17 spiller organist Peter Brenøe Lange den anden nytårskoncert af tre i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45. Koncerten varer 45 minutter, og der er gratis adgang. Peter Brenøe Lange præsenterer to af barokkens store komponister med festlige stykker af bl.a. Dietrich Buxtehude og J.S. Bach med en lille afstikker til den franske romantik med en suite for orgel af Böelmann. Den sidste nytårskoncert i rækken spilles den 18. januar, kl. 17 af Lasse Ewerlöf.

Efter koncerten inviterer kirken på en forfriskning.

Bjarne Lisby gæster Tingbjerg Kirke

Efter gudstjeneste i Tingbjerg Kirke, onsdag den 10. januar, kl. 13 underholder Bjarne Lisby og fortæller om et personligt møde med revyfolket og alle de herlige oplevelser. Foredraget er en sprudlende kavalkade over 40 års karriereforløb som professionel solist, sanger, entertainer, sangskriver, revyforfatter, skribent m.m. Det er en anekdotisk gennemgang af møderne med de kendte personligheder undervejs, samt naturligvis oplevelserne med publikum overalt i landet, lige fra Thyborønfiskeren til Dronning Margrethe.

Minikonfirmand i Brønshøj Kirke

Konceptet ”Minikonfirmand” har cirka 20 år på bagen og er udviklet for at imødekomme børns naturlige undren og søgen indenfor det religiøse felt. Minikonfirmand er en mulighed for at få lov til at undersøge, hvad kristendom er set fra et kulturelt, samfundsmæssigt og personligt perspektiv. Til minikonfirmand får børnene mulighed for at fordybe sig, undres, spørge, lytte og lege. Man kan blive minikonfirmand i Brønshøj Kirke, hvis man går i 3. klasse på Brønshøj Skole eller på anden vis har en særlig tilknytning til sognet.

Der mødes hver mandag kl. 14.30-16 i Sognecentret på Præstegårds Allé 5. Første gang er mandag 15. januar, og forløbet sluttes af med en festlig børnegudstjeneste 2. Påskedag. Yderligere information hos kirke- & kulturmedarbejder Charlotte Maria Rasmussen på: tlf.: 3828 2506

Babyerne synger videre

Babysalmesang stimulerer nemlig barnets sanser og giver et tæt og unikt samvær mellem barn og forælder. Det smukke kirkerum i Brønshøj er rammen om sang og leg, salmer, sæbebobler, tykke kinder og tandløse smil, og musikpædagog Christina Bovin står for forløbet. Den nye sæson for babysalmesang begynder i Brønshøj Kirke mandag 15. januar, og et forløb strækker sig over 8 gange og afsluttes med en gudstjeneste i babyhøjde lørdag 17. marts. Babysalmesang foregår hver mandag i Brønshøj Kirke i tre hold: kl. 10-10.45 (6 – 12 mdr.), kl. 11.15-12 (5 – 10 mdr.) og kl. 12.30-13.15 (2 – 6 mdr.) Pris: 325 kr. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 38282505.

Infomøde om juniorkonfirmander

Tirsdag den 23. januar, kl. 19 afholdes i Husum Kirke fælles infomøde om Husum og Husumvold Kirkers juniorkonfirmander. Juniorkonfirmand er et gratis tilbud til alle børn i 3. klasse, der vil vide mere om kristendom – uanset om de er døbt eller ikke.

Gudstjenester uge 2

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 14/1, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 14/1, kl. 10:

Højmesse v/ Karsten Woll

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 14/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 16/1, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 14/1, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 16/1, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 14/1, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 14/1, kl. 11:

Højmesse

Søndag 14/1, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 14/1, kl. 10:

Højmesse

v/ Morten Holmriis